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​С начала года от ковида в Югре умерли 34 человека

98 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в ХМАО

​С начала года от ковида в Югре умерли 34 человека

За минувшие сутки зарегистрировано 98 новых случаев коронавирусной инфекции в 15 муниципалитетах ХМАО. Лидером по суточному приросту стал Нижневартовск, где выявлен 51 новый больной. Сейчас от ковида в регионе лечатся 4 031 человек.

Число летальных случаев за весь период пандемии составило 2 023. С начала года умерли 34 человека, за сутки – шестеро.

Стоит отметить, что накануне был зафиксирован минимальный суточный прирост новых случаев ковида с июня 2020 года. Коронавирусом, по данным окружного оперштаба, заразились 74 человека.


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05 января в 12:08, просмотров: 1319, комментариев: 0
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