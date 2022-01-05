98 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в ХМАО

За минувшие сутки зарегистрировано 98 новых случаев коронавирусной инфекции в 15 муниципалитетах ХМАО. Лидером по суточному приросту стал Нижневартовск, где выявлен 51 новый больной. Сейчас от ковида в регионе лечатся 4 031 человек.

Число летальных случаев за весь период пандемии составило 2 023. С начала года умерли 34 человека, за сутки – шестеро.

Стоит отметить, что накануне был зафиксирован минимальный суточный прирост новых случаев ковида с июня 2020 года. Коронавирусом, по данным окружного оперштаба, заразились 74 человека.