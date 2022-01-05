В первую неделю 2022 года АЗС Югры подняли цены на автомобильное топливо

В Югре зарегистрирован рост цен на бензин. На некоторых заправках стоимость самого ходового топлива, АИ-92, превысила 50 рублей за литр. Таковы данные еженедельного мониторинга Агентства нефтегазовой информации.

На АЗС «Газпром нефти» цены на АИ-92 и АИ-95 выросли в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. В Нижневартовске стоимость поднялась на 20 копеек и составила 48,05 руб. и 49,70 руб. за литр соответственно. В Ханты-Мансийске стоимость АИ-95 - 51,60 руб. за литр, а АИ-92 – 49,05 руб., в Сургуте – 50,58 руб. и 48,15 руб.

«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» изменил прайсы, повысив стоимость в пределах от 10 до 20 копеек за литр. Самый большой рост зафиксирован в Нижневартовске и в Сургуте, где литр АИ-95 подорожал на 20 копеек до 53,90 руб. за литр, а стоимость литра АИ-92 преодолела отметку в 50 руб. за литр.

На АЗС «Эталон» в Сургуте АИ-95 стоит 50,60 руб. за литр топливо, что на 30 копеек больше по сравнению с прошло неделей. Удорожание АИ-92 составило 25 копеек, до 47, 15 руб. за литр.