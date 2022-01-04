В ГИБДД предупредили о большой загруженности трассы Тюмень – Ханты-Мансийск

Плотность транспортного потока на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск значительно увеличилась в праздничные дни, предупредили в ГИБДД Тюменской области. Это связано с тем, что большое количество жителей «тюменской матрешки» поехали на новогодние каникулы в другие города, преимущественно в Тюмень и Ханты-Мансийск.

Сотрудники ГИБДД Тюменской области вместе с коллегами из Югры проводят на трассе совместные профилактические мероприятия. «Протяженные участки аварийной федеральной автодороги находятся под постоянным контролем ГИБДД», - отметили в пресс-службе ведомства.

Инспекторы призывают автомобилистов соблюдать правила безопасности и скоростного режима. С начала 2022 года на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменской области уже произошло три ДТП, в которых пострадали четыре человека. Среди них есть жители Сургута и Нижневартовска.