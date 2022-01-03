Полицейские рассказали, на какие уловки аферистов чаще всего попадаются югорчане

За 2021 год югорчане потеряли из-за мошенников порядка 800 миллионов рублей. По информации УМВД Югры, чаще всего аферисты использовали старые схемы обмана – представлялись экстрасенсами, сотрудниками банков, социальных служб, брокерских фирм, полиции.

Так, 20-летний вартовчанин решил приворожить свою бывшую девушку, помочь ему в этом вызвались гадалка Карина и ворожея Марина. Волшебницы провели некие обряды за 14 тысяч, но ожидаемого результата это так и не принесло.

Погорела из-за своей влюбленности и жительница Урая. 35-летняя женщина встретила на просторах интернета парижанина, у них завязалась переписка. Француз сообщил, что хочет порадовать югорчанку посылкой с драгоценностями, но во время отправки якобы возникли проблемы, которые можно решить только финансами. В итоге гражданке пришлось потратиться и она отдала мошеннику почти 50 тысяч рублей.

Аферисты также использовали фишинговые сайты или представлялись продавцами. Из-за этой схемы двое жителей округа потеряли по 170 тысяч каждый.