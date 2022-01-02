За сутки в ХМАО выявлено 147 новых заболевших ковидом

За минувшие сутки в ХМАО выявлено 147 новых заболевших коронавирусом в 20 муниципалитетах. Больше всего в Сургуте – 20, Советском районе и Лангепасе – по 16, Нефтеюганске – 15 и Нижневартовске – 13.

«По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 18, с симптомами ОРВИ – 128, в бессимптомной форме заболевания – 1», - уточнили в окружном оперштабе.

Также за сутки от коронавируса в регионе умерли семь человек. За весь период пандемии, согласно официальным данным, жертвами инфекции в Югре стал 2 001 человек.