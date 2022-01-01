16+
Логотип Сиапресс
USD  74,2926   EUR  84,0695  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В России в наступившем году подорожает… всё

Что в России подорожает в 2022 году

​В России в наступившем году подорожает… всё
Фото memepedia.ru

Дабы россияне не очень-то радовались наступившему новому году и некоторым позитивным законодательным изменениям, эксперты начали рассказывать о том, что в стране уже подорожало либо подорожает довольно скоро.

Во многих городах подорожает проезд в общественном транспорте. Если говорить о Сургуте, то публичных заявлений о росте цен за проезд на автобусе пока не было, но год назад билеты подорожали с 26 до 27 рублей. Но есть еще несколько существенных пунктов.

В 2022 году вырастут цены на алкоголь – как рассказывает РБК, это произойдет из-за инфляции, роста затрат производителей на сырье и повышение акцизов. Так, за пол-литра водки предстоит заплатить по минимуму 261 рубль (ранее было 243 рубля), коньяк повысится с 446 до 480 рублей, бренди и прочий виноградный дистиллят вырастут с 324 до 348 рублей.

Курить так же станет дороже: акциз на 1 тысячу сигарет вырос с 2359 до 2454 рублей, на нагреваемый табак – с 7248 до 7638 рублей за килограмм, а для электронных сигарет – с 60 до 62 рублей за штуку. При этом отмечается, что нынешний рост на четыре процента ниже, чем в прошлом году – тогда акцизы скакнули сразу на 20 процентов (тогда Минфин заявил, что это было сделано для покрытия бюджетных коронавирусных расходов).

Будет дороже ездить на поездах – в общих и плацкартных вагонах на дальнем следовании индексация составит 4,3 процента. Ожидается, что аналогичный рост будет в купе.

Разумеется, в очередной раз вырастут платежи за жилищно-коммунальные услуги. В Москве этот показатель вырастет на шесть процентов, в Санкт-Петербурге – на 6,3 процента, самый большой рост будет в Чечне – 6,5 процента. Югра на этом фоне смотрится неплохо – непосредственно с 1 января роста не будет, а с 1 июля он составит 3,4 процента. Правда, для Сургута есть свой норматив роста – не менее 4,5 процента.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:22, просмотров: 284, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Новый год в Нижневартовске омрачила смерть на дороге 954
  2. ​Первый новый сургутянин в 2022 году появился на свет в первый час после полуночи 607
  3. ​Срочно! Есть способ дольше сохранить новогодние салаты «живыми» 549
  4. ​Наталья Комарова ушла в отпуск и показала фотографию внука 513
  5. ​Спите? А Россия изменилась – с боем курантов в стране вступила в действие новые законы 497
  6. ​В аэропортах Москвы массово задерживаются и отменяются рейсы. Сургутские пока не пострадали 392
  7. ​Хочется жить 355
  8. ​Японцы работают над «пожизненной» вакциной от коронавируса 354
  9. ​В России в наступившем году подорожает… всё 284
  10. ​На новогодних выходных в Сургут вернутся суровые морозы 215
  1. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 17653
  2. В Сургуте на улице Аэрофлотской образовался транспортный коллапс 3782
  3. Андрей Филатов: Не собираюсь принимать позицию тех собственников, которым наплевать на облик города // ВИДЕО, ТЕКСТ 3750
  4. ​В Нефтеюганске прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек 3674
  5. ​Лауреатом премии за лженауку «Почетный Академик ВРАЛ» стал психотерапевт Андрей Курпатов 3447
  6. Арестованную главу «Нефтесервиса» из Нижневартовска оштрафовали на 20 млн рублей 3261
  7. ​Нетрезвая автоледи спровоцировала массовое ДТП в Югре 3137
  8. ​Хоть код на голове теши 3055
  9. В Нижневартовске при пожаре в садовом товариществе погибла женщина 2784
  10. Хочется пожелать властям Сургута сформулировать четкий подход к организации города, а не очередную стратегию! 2453
  1. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 17653
  2. Добровольцы и силовики Нефтеюганска до сих пор ищут пропавшего юношу 10404
  3. ​Зачем Анна Семенович приезжала в Сургут 10110
  4. ​Если на месте снесенных деревянных бараков появятся свечки – это будет переход из «ужас» в «ужас-ужас-ужас» 9933
  5. ​Срочно! В Нефтеюганске эвакуируют школы 9412
  6. ​В Нефтеюганске пенсионер сбил девочку-подростка на пешеходном переходе 9020
  7. ​Жители Нефтеюганска переживают за лошадей, которые питаются на помойке в мороз 8943
  8. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 8641
  9. Агрессивный ученик юганской школы травмировал ребенка: следователи начали проверку 8619
  10. ​Администрация Нефтеюганска назвала причины эвакуации школ 7888

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика