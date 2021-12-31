Исправительные колонии Югры украсили к Новому году

Исправительные учреждения Югры украсили к Новому году снежными фигурами, а заключенные написали письма родным и близким и сделали для них поделки.

«Подготовка к новогодним праздникам в исправительных учреждениях УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре началась еще месяц назад и сейчас идет полным ходом. В рамках конкурса на территории колоний осужденные изготавливают снежные фигуры. Из снега уже созданы Дед Мороз, Снегурочка, тигр и герои мультфильмов, украшенные красками. Оценивать работы будет комиссия, состоящая из сотрудников учреждений. Размер фигур, внешний вид, качество исполнения и оригинальность – главные условия победы. Конкурс будет продолжаться до Рождества, по окончании участники получат грамоты и сладкие подарки», - рассказали в пресс-службе окружного управления ФСИН.

В магазинах на территории колоний появились продукты к праздничному столу.

«Традиционное новогоднее обращение Президента России осужденные увидят в видеозаписи в комнатах отдыха посредством студии кабельного телевидения. Также лиц, содержащихся в местах лишения свободы, поздравят начальники исправительных учреждений по видеотрансляции. Во всех колониях также будет организован просмотр новогодних передач и художественных фильмов», - добавили в ведомстве.