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​Правоохранители Югры нашли восьмерых лжеминеров

В Югре за год зарегистрировано восемь ложных сообщений о терактах

​Правоохранители Югры нашли восьмерых лжеминеров

В Югре в 2021 году правоохранители зарегистрировали восемь ложных сообщений об актах терроризма. Троим лжеминерам уже вынесены приговоры, остальные установлены и ждут суда.

Двое из осужденных совершили преступление нетрезвыми. «Так, житель одного из муниципалитетов будучи в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений позвонил в дежурную часть управления министерства внутренних дел по Нижневартовску и умышленно сообщил заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве на объекте социальной инфраструктуры. Также был совершен звонок на номер единой дежурно-диспетчерской службы от горожанина, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Умышленно, из хулиганских побуждений, осознавая преступность своих действий и несоответствие действительности передаваемых им сведений, он сообщил диспетчеру заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве, поджоге в районе торгово-развлекательного центра», - рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей.


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Сегодня в 19:10, просмотров: 174, комментариев: 0
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