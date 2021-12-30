Автомобилиста из Урая наказали штрафом за попытку дать взятку полицейскому

Урайский горсуд вынес приговор местному жителю. Он признан виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

В апреле инспектор ДПС остановил автомобиль, водитель которого, будучи нетрезвым, нарушил правила дорожного движения. Автомобилист решил дать взятку сотруднику полиции.

«Находясь в патрульном автомобиле, предложил сотруднику ГИБДД денежные средства в сумме 20 тысяч рублей за несоставление административного материала», - рассказали подробности в пресс-службе ведомства.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей. Деньги, которые он намеревался передать полицейскому, конфискованы и обращены в доход государства.