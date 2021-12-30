В ХМАО накануне коронавирусом заразились 155 человек

В ХМАО за последние сутки выявлено 155 новых случаев заражения коронавирусом в 19 муниципалитетах, сообщает окружной оперативный штаб. Больше всего новых заболевших в Нижневартовске – 25, а также Сургуте – 17, Покачах и Радужном – по 12. За всю пандемию в округе зафиксировали 95 708 случаев новой коронавирусной инфекции.

На момент выявления у 123 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 32 зафиксирована пневмония. Состояние 73 пациентов тяжелое, 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки излечились 202 человека, за весь период пандемии – 89 138 югорчан.

Также за сутки в Югре от коронавируса умерли девять человек. За весь период в округе, по официальным данным, от инфекции скончались 1 981 человек.