В Когалыме прокуратура добилась квартиры для пенсионера, брошенного в аварийном доме

В Когалыме пенсионер пять лет жил в аварийном доме. Добиться получения благоустроенной квартиры ему помогли в прокуратуре. Как сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства, дом, в котором жил пожилой мужчина, был признан аварийным и подлежащим сносу еще в октябре 2016 года. Несмотря на это, администрация города не предоставила югорчанину жилое помещение по договору социального найма.

«При этом срок расселения дома определила лишь в 2023 году. Пенсионер был вынужден проживать в аварийном доме, подвергая опасности свою жизнь и здоровье», - подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокурор Когалыма обратился в суд с требованием обязать администрацию предоставить мужчине благоустроенное жилье. Суд иск удовлетворил в полном объеме, после чего пенсионер переехал в новую квартиру.