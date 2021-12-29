В Югре от ковида умерли еще шесть человек

В ХМАО за последние сутки выявлено 164 новых случая заражения коронавирусом в 15 муниципалитетах, сообщает окружной оперативный штаб. Больше всего новых заболевших в Нижневартовске – 45 (сутками ранее было 30), а также Сургуте – 34, Мегионе и Нефтеюганске – по 12.

«На момент выявления у 136 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно», - говорится в сообщении оперштаба.

Состояние 78 госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также за сутки в Югре от коронавируса умерли шесть человек. За весь период в округе, по официальным данным, от инфекции скончались 1 972 человека.