Мусорный регоператор Югры напомнил о правилах очистки контейнеров от отходов

Для оперативного вывоза отходов контейнерные площадки в югорских городах и поселках должны быть очищены от снега. Об этом напомнили в пресс-службе «Югры-Экологии», выполняющей функции мусорного регоператора.

«Сейчас одна из самых актуальных проблем содержания контейнерных площадок — это уборка снега. Коммунальные службы не везде успевают расчищать снег на контейнерных площадках» - следует из сообщения.

В компании подчеркнули, что содержанием контейнерных площадок должен заниматься собственник земельного участка. Если мусор и снег находятся на общественной территории, то уборкой занимаются службы города. А если во дворе, то это задача управляющей компании.

Ранее в АО «Югра-Экология» попросили жителей ХМАО не оставлять автомобили рядом с контейнерными площадками, чтобы не затруднять работу спецтехники.