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«Индекс оливье». Главный новогодний салат обойдется югорчанам в 495 рублей

Эксперты оценили стоимость «оливье» в российских регионах

«Индекс оливье». Главный новогодний салат обойдется югорчанам в 495 рублей
pixabay.com

В преддверии Нового года эксперты оценили стоимость салата «оливье» в российских регионах. «Индекс оливье» представляет собой неформальный показатель инфляции в стране и показывает рост цен на основные продукты питания, пишет ТАСС

Югра попала в число регионов со средним «индексом оливье» - главный новогодний салат обойдется жителям округа в 495,3 руб. По оценке экспертов, за 17 лет «оливье» в ХМАО подорожал почти в пять раз – в 2004 году он стоил чуть более 100 руб.

Самый дорогой оливье — на Чукотке, салат там выйдет в 988,2 рубля. Дешевле всего — в Белгородской области, где он обойдется в 377,3 рубля.


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Сегодня в 10:42, просмотров: 123, комментариев: 0
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