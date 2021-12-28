Пожилые югорчане получат пенсии до Нового года

В связи с предстоящими новогодними праздниками внесены изменения в график выплаты пенсий и социальных выплат в Югре. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда РФ.

«Кредитными организациями будет произведено зачисление пенсии и иных выплат 29 декабря 2021 года за период 5,10 января 2022 года», - говорится в сообщении ПФР.

Также 29 декабря ежемесячную выплату получат одинокие родители, воспитывающие детей с 8 до 16 лет (включительно), и беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель)

Уточняется, что доставка пенсии и других соцвыплат в январе 2022 года организациями почтовых служб пройдет в соответствии с графиком доставки и с учетом режима работы структурных подразделений «Почты России» в праздничные дни.