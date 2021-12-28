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В Югре девушка на «Мазде» врезалась в опору ЛЭП – пострадали два человека

В Сургутском районе водитель «Мазды» не справилась с управлением и въехала в опору ЛЭП

В Югре девушка на «Мазде» врезалась в опору ЛЭП – пострадали два человека
Госавтоинспекция ХМАО

Два человека пострадали в ДТП в поселке Нижнесортымский Сургутского района, сообщили в окружной Госавтоинспекции. ДТП случилось ночью 27 декабря. 20-летняя водитель «Мазды», по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость движения, допустила занос автомобиля и врезалась в опору ЛЭП.

«В результате ДТП водитель и пассажир, 23-летний мужчина, получили травмы», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Всего за 27 декабря на дорогах Югры произошло четыре аварии, в которых пять человек получили травмы.


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Сегодня в 12:18, просмотров: 57, комментариев: 0
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