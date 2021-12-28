В Сургутском районе водитель «Мазды» не справилась с управлением и въехала в опору ЛЭП

Два человека пострадали в ДТП в поселке Нижнесортымский Сургутского района, сообщили в окружной Госавтоинспекции. ДТП случилось ночью 27 декабря. 20-летняя водитель «Мазды», по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость движения, допустила занос автомобиля и врезалась в опору ЛЭП.

«В результате ДТП водитель и пассажир, 23-летний мужчина, получили травмы», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Всего за 27 декабря на дорогах Югры произошло четыре аварии, в которых пять человек получили травмы.