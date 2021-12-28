В ХМАО за сутки зафиксировано 11 фактов онлайн-мошенничества

Жители Югры потеряли за сутки более одного миллиона рублей в ходе общения с мошенниками. Всего зафиксировано 11 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Так, сразу двое жителей Пыть-Яха - 30-летняя женщина и 39-летний мужчина - попались на одну и ту же ловушку. Они обнаружили в интернете сайт https://wixete.com/index.html, предлагающий пассивный и доступный доход. В надежде увеличить свой заработок, женщина перевела почти 400 тыс. руб., мужчина – 170 тыс. руб. Естественно, ни прибыли от инвестирования, ни возврата своих денег они не получили.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых.