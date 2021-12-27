Двух югорчан обвиняют в преступлениях террористической направленности

В Пыть-Яхе завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Югры – 35-летнего и 41-летнего мужчин. Они обвиняются в совершении преступлений террористической направленности, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, 35-летний и 56-летний обвиняемые (последний находится в розыске, его дело выделено в отдельное производство), являясь приверженцами радикальной формы течения ислама, организовали в Нефтеюганске ячейку международной террористической организации. Они руководили ячейкой с 2012 по 2020 год, а та вовлекли в нее 41-летнего обвиняемого.

«Обвиняемые во время посещения мечети, а также по местам работы, приглашали посетителей мест поклонения и коллег на свои собрания, где под видом религиозной деятельности проводили беседы и проповеди, направленные на идеологическую обработку и склонение к членству и участию в деятельности террористической организации, распространяли, в том числе через сеть Интернет, материалы экстремистского содержания», - говорится в сообщении ведомства.

Преступления выявили сотрудники РУ ФСБ России по Тюменской области. Уголовное дело направлено в суд.