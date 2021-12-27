За выходные в ДТП на дорогах Югры травмы получили 13 человек

За минувшие выходные 25 и 26 декабря в ДТП на дорогах ХМАО пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Так, утром 25 декабря авария произошла на 166 км дороги Сургут – Нижневартовск в Нижневартовском районе. 36-летний мужчина, управляя «Дэу», не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с неустановленным автомобилем, водитель которого скрылся с места ДТП. В результате пассажиры «Дэу», 12-летний мальчик и 40-летний мужчина, получили травмы.

Второе ДТП с пострадавшим ребенком произошло днем 26 декабря на 692 км дороги Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе. 33-летняя водитель «Рено» не справилась с управлением и допустила съезд с дороги, после чего автомобиль наехал на снежный вал.

«В результате ДТП пассажир, 7-летний мальчик, получил травмы. Следует отметить, что ребенок перевозился не пристегнутым ремнем безопасности», - подчеркнули в окружной Госавтоинспекции.