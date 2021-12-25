В ХМАО накануне выявили 181 случай заражения ковидом

За минувшие сутки подтверждено 181 новый случай COVID-19 в 20 муниципалитетах Югры. Больше всего заболевших выявлено в Нижневартовске (36), Сургуте (27) и Лангепасе (14).

На момент выявления у 150 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 29 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Состояние 84 пациентов тяжелое, 58 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки излечились 212 человек, за весь период пандемии – 88 148 югорчан.

94 847 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории ХМАО за весь период, умерли 1 946 человек. За сутки скончались шесть человек.