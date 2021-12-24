В Югре в новогодние каникулы при необходимости выведут дополнительные мусоровозы

Мусорный регоператор АО «Югра-Экология» будет работать в новогодние каникулы в штатном режиме и обеспечит вывоз коммунальных отходов в полном объеме, сообщили в пресс-службе компании. Югорчан просят не оставлять автомобили рядом с контейнерными площадками, чтобы не затруднять работу спецтехники.

«О комфорте жителей Югры ежедневно будут заботиться сотни специалистов коммунальной инфраструктуры: экипажи мусоровозов, диспетчеры АО «Югра-Экология» и работники полигонов для размещения ТКО», - отметили в пресс-службе компании.

Уточняется, что при необходимости на линии выйдут дополнительные мусоровозы. А при низкой температуре на маршрут выведут транспорт без гидравлического оборудования, поскольку техника с гидравликой способна работать только до -28 градусов.

Также во время новогодних каникул будет работать диспетчерская служба компании. Звонить с жалобами можно по тел. 8 800 222 11 86.