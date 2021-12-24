За сутки на дорогах ХМАО пострадал один человек

За минувшие сутки в ДТП на дорогах ХМАО травмы получил один человек. По данным окружной Госавтоинспекции, авария с пострадавшим произошла утром 23 декабря в Нягани. 39-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan, наехала на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП пешеход, 34-летний мужчина, получил травмы», - сообщили в ведомстве.

Также за сутки госавтоинспекторы задержали на дорогах Югры трех водителей в состоянии алкогольного опьянения и еще двоих – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.