Ежегодно на вытрезвители в ХМАО будет тратиться по 22 миллиона рублей

Окружной закон об оказании помощи людям, находящимся в алкогольном или наркотическом опьянении, потребует ежегодно выделение из окружного бюджета по 21,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба окружного парламента.

Ранее стало известно, что в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске будут созданы вытрезвители на базе центров социального обслуживания населения. Прогнозная пропускная способность специализированных организаций – 10 950 человек.

«Закон определяет единую политику на территории автономного округа в данной сфере. И формирует комплексный подход к выстраиванию системы работы по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, пребыванию их в безопасной обстановке и естественному вытрезвлению, поскольку в настоящее время данные полномочия в Югре не определены», – прокомментировал принятие закона спикер окружной Думы Борис Хохряков.