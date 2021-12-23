В Сургуте и Нижневартовске из-за метели задерживают рейсы

Утром в четверг, 23 декабря, аэропорты Сургута и Нижневартовска работают с задержками из-за погоды.

В Нижневартовске ждут, когда метель стихнет, рейсы в Уфу, Астрахань, столичные Шереметьево и Домодедово. Рейс из Москвы, который должен был прибыть в 6.00, улетел на запасной аэродром в Сургут.

В Сургуте задерживается вылет рейсов в Москву, Омск, Уфу, Белоярский и Ханты-Мансийск. С опозданием прилетят пассажиры из Омска, Тюмени, Красноярска, Иркутска и Новосибирска.

Сегодня регион накрыла непогода: ветер порывами до 17 метров в секунду и снегопад.