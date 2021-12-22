Средний размер кредитов в ХМАО в ноябре составил почти 370 тысяч рублей

Югра вошла в число российских регионов, где в ноябре был зафиксирован самый большой средний размер выданных потребительских кредитов. Об этом говорится в справке, подготовленной Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).

На первых местах в списке оказались Москва (484,7 тыс. руб.), ЯНАО (447,8 тыс. руб.) и Московская область (369 тыс. руб.). Югра заняла четвертое место в списке с показателем 367,3 тыс. руб. Замыкает пятерку Санкт-Петербург (361,3 тыс. руб.).

В целом по России в ноябре средний размер кредита составил 254 тыс. руб. По сравнению с предыдущим месяцем он снизился на 5,9% - в октябре было 270 тыс. руб. В то же время по сравнению с ноябрем 2020 года средний чек потребкредита вырос на 9,5% - тогда он составлял 231,9 тыс. руб.

Самую серьезную динамику сокращения среднего размера выданных потребкредитов показали Челябинская область (-15,5%), Республика Татарстан (-12,2%), Волгоградская область (-11,9%), Ставропольский край (-9,9%) и Саратовская область (-4,1%).