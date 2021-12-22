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​В Югре запустили автобусные маршруты, которые проходят по открывшимся зимникам

В ХМАО расширили список автобусных маршрутов

​В Югре запустили автобусные маршруты, которые проходят по открывшимся зимникам
transport_hmao / instagram.com

В ХМАО запустили автобусные маршруты, которые проходят по открывшимся зимним автодорогам. По данным окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта, с 22 декабря началось выполнение следующих маршрутов:

Ханты-Мансийск - Зенково. Рейсы выполняются по средам из Ханты-Мансийска в 06:00 и 19:00, из Зенково в 08:30 и 21:30;

Ханты-Мансийск - Согом. Рейсы выполняются по понедельникам и пятницам из Ханты-Мансийска в 05:00 и 17:00, из Согома в 08:00 и 20:00.

«При планировании поездок в междугороднем сообщении просим жителей учитывать природно-климатические особенности автономного округа и возможные отмены рейсов по регулярным маршрутам», - отметили в профильном департаменте.

Отмена рейсов возможна при температура воздуха ниже 40 градусов, опасных гололедных явлениях и снежных заносах.


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Сегодня в 14:03, просмотров: 176, комментариев: 0
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