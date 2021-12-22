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Мошенники развели жителя Радужного на 2,5 миллиона рублей

Югорчанин решил разбогатеть в интернете, но потерял свои сбережения и влез в долги

Мошенники развели жителя Радужного на 2,5 миллиона рублей
pixabay.com

В полицию Радужного обратился 50-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что увидел в интернете рекламу брокерской компании «Pineda International Sp Zoo», которая предлагала без усилий заработать деньги. На протяжении четырех месяцев югорчанин общался в Skype со «специалистом» фирмы, который представился Антоном Шаталиным. Мужчина переводил деньги на указанные аферистом номера банковских карт.

«Надеясь в дальнейшем вывести с биржи проценты за вложения, житель Радужного потерял все. Мужчина перевел свои личные сбережения, оформил на себя три кредита в различных банках. Общий ущерб составил более 2,5 млн рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В полиции установили, что лже-брокеры звонили с подменного номера +37281502919. По факту же звонки осуществлялись с номеров +74996872554 (Москва), +79787328485 (Краснодар).

Напомним, в июне ЦБ РФ опубликовал список финкомпаний с признаками нелегальной деятельности, в который вошла и «Pineda International Sp Zoo». Всего в этом списке свыше 1 800 организаций, включая иностранные. В полиции рекомендуют неоднократно проверять компании, прежде чем вкладывать деньги.


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Сегодня в 10:50, просмотров: 156, комментариев: 0
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