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В Югре до конца января не будет зрелищно-развлекательных мероприятий

На оперштабе правительства Югры продлили часть ограничений

В Югре до конца января не будет зрелищно-развлекательных мероприятий
Фото: pexels.com

В ХМАО до конца января запретили работу кальянных, детских игровых комнат, проведение ряда зрелищно-развлекательных мероприятий. Также продлено ограничение на посещение детьми до 14 лет без сопровождения родственников торговых центров. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба регионального правительства.

Отметим, что ограничения не коснутся спектаклей, новогодних мероприятий и утренников. Так, по информации главы департамента культуры Югры Артура Латыпова, попасть на новогодние мероприятия могут только вакцинированные граждане или те, кто сдал ПЦР-тест не позднее 48 часов. Также наполняемость зала не должна превышать 50 процентов.

На утренники, в свою очередь, будут пускать родителей только при соблюдении антиковидных мер.


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Сегодня в 17:19, просмотров: 253, комментариев: 0
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