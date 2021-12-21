В Урае прокуратура помогла обогреть квартиру пенсионерки

Пенсионерка из Урая обратилась в прокуратуру с жалобой на управляющую компанию, обслуживающую ее дом. Женщина сообщила, что коммунальщики не ремонтируют общее имущество жильцов многоквартирного дома, в результате чего в ее квартире царит постоянный холод.

«Заявительница неоднократно обращалась в управляющую компанию с просьбой об усилении межблочных швов с наружной стороны стены дома. Ввиду наличия такого дефекта к ее квартире не обеспечивалась нормативная температура воздуха», - сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

В ходе проверки жалобы пенсионерки подтвердились. Прокурор внес руководителю УК представление об устранении нарушений, после чего коммунальщики провели необходимые ремонтные работы. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.