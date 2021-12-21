Жительницу Нижневартовского района подозревают в избиении полицейского

Жительница города Покачи стала фигуранткой уголовного дела. Она подозревается в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Инцидент произошел днем 25 ноября. Горожанка заявилась в ломбард, будучи пьяной. Сотрудники оганизации вызвали полицию.

«После прибытия на место происшествия участкового уполномоченного, из мести за привлечение к административной ответственности подозреваемая нанесла сотруднику полиции не менее двух ударов рукой в область лица», - отметили в ведомстве.