Каникулы во всех школах ХМАО могут начаться в один день

Директор регионального департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин рекомендовал образовательным учреждениям отпустить школьников на каникулы пораньше – с 27 декабря по 9 января. Таким образом, если предложение будет принято, дети смогут отдыхать зимой две недели.

Дренин также подчеркнул, что это поможет привести графики всех школ к единообразию, так как многие из них и сейчас отправляют воспитанников отдыхать в эти даты.

Напомним, что ранее директор департамента образования Сургута Ирина Замятина заявила, что местные учащиеся могут выйти на каникулы позже из-за продления дней отдыха осенью.