За сутки в ХМАО от коронавируса умерли восемь человек

За минувшие сутки в Югре выявлено 190 новых случаев заражения коронавирусом с клиническими проявлениями. Больше всего новых заболевших зафиксировано в Нижневартовске – 50 (сутками ранее было 40), а также в Сургуте – 24 и Урае – 15.

«По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 38, с симптомами ОРВИ – 152», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Также за сутки в Югре от коронавируса умерли восемь человек. За весь период пандемии, согласно официальным данным, в округе от инфекции скончались 1 912 человек.