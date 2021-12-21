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В югорских садиках появятся роботы-медики

В детсадах ХМАО обследовать детей на симптомы простудных заболеваний будут роботы

В югорских садиках появятся роботы-медики
pixabay.com

В детских садах Югры появятся роботы, которые будут обследовать детей на симптомы простудных заболеваний. Об этом сообщил программист НТЦ «Системы управления» Александр Вепрев во время онлайн-эфира с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

По словам Вепрева, робот будет обеспечивать входной контроль детей в садике и выявлять тех, у кого есть простудные заболевания. Для этого будет проводиться автоматический осмотр горла, носа, глаз и измеряться температура тела. Время диагностики — 5-8 секунд, уточнил специалист. Он добавил, что при обнаружении симптомов болезни платформа будет автоматически оповещать об этом воспитателя, медработника и родителей.

Внедрением программной платформы займется окружной департамент информационных технологий и департамент образования. О том, где и когда появятся роботы-медики, пока не сообщается. Наталья Комарова поручила как можно быстрее запустить систему в работу.


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Сегодня в 11:52, просмотров: 283, комментариев: 3
Комментарии:
Александр Наумов
Сегодня в 12:27
Комарову не станут уважать сотни тысяч людей, если подобная петрушка пройдет. Детей будет контролировать робот. дожили.
А кто нести будет ответственность, то же робот, А руководство конечно тут не виновато будет. Внедрение подобных технологий стоит не мало.
Как воровали , воруют и будут воровать .
Румпельштильцхен
Сегодня в 14:14
"Внедрением программной платформы займется окружной департамент информационных технологий и департамент образования" это та банда профессионалов, которые даже приложение Госуслуги Югры не могут заставить работать))) каких там роботов они создадут-не смешите
Румпельштильцхен
Сегодня в 14:19
Новость ТАСС от 15.06.21.
"Российская компания "Научно-технический центр "Системы управления" презентовала своего робота для экспресс-анализа детских инфекционных заболеваний на выставке в рамках IT-форума в Ханты-Мансийске.
Робот способен измерять температуру, "смотрит" на зубы для выявления кариеса, определяет покраснения горла, глаз, насморк. Вся процедура занимает около 20 секунд. "

Местные бездельники решили сделать продукт "региональным"???
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