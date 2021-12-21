В детсадах ХМАО обследовать детей на симптомы простудных заболеваний будут роботы

В детских садах Югры появятся роботы, которые будут обследовать детей на симптомы простудных заболеваний. Об этом сообщил программист НТЦ «Системы управления» Александр Вепрев во время онлайн-эфира с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

По словам Вепрева, робот будет обеспечивать входной контроль детей в садике и выявлять тех, у кого есть простудные заболевания. Для этого будет проводиться автоматический осмотр горла, носа, глаз и измеряться температура тела. Время диагностики — 5-8 секунд, уточнил специалист. Он добавил, что при обнаружении симптомов болезни платформа будет автоматически оповещать об этом воспитателя, медработника и родителей.

Внедрением программной платформы займется окружной департамент информационных технологий и департамент образования. О том, где и когда появятся роботы-медики, пока не сообщается. Наталья Комарова поручила как можно быстрее запустить систему в работу.