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Годовая инфляция в Югре в ноябре оказалась самой низкой в УрФО

Инфляция в Югре ускорилась из-за роста цен на продукты и турпоездки за границу

Годовая инфляция в Югре в ноябре оказалась самой низкой в УрФО
pixabay.com

Годовая инфляция в ХМАО в ноябре ускорилась до 5,39% после 5,29% месяцем ранее, сообщает пресс-служба Уральского управления ЦБ РФ. На ускорение инфляции в регионе, как и в целом в стране, повлиял рост цен на продовольственные товары и услуги, а также повышенный спрос на зарубежные туристические поездки в новогодний сезон.

Годовой прирост цен на продукты в округе ускорился с 7,13% в октябре до 7,22% в ноябре. Это связано с ускорением темпов прироста цен на мясопродукты. В то же время замедлился рост цен на огурцы, помидоры, импортные фрукты. «Цены на апельсины в ноябре и вовсе оказались ниже, чем годом ранее», - говорится в сообщении ЦБ.

В сегменте непродовольственных товаров годовой темп прироста цен в ноябре практически не изменился, составив 5,02% (в октябре – 5,05%). Зато прирост цен в сфере услуг ускорился с 3,49% в октябре до 3,91% в ноябре. Эксперты объясняют это влиянием повышенного спроса на турпутевки накануне новогодних праздников, в частности – в Турцию и ОАЭ.

По данным ЦБ, годовая инфляция в Югре в ноябре оказалась самой низкой в УрФО. В целом на Урале она составила 7,24%, в России – 8,40%.


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Сегодня в 17:17, просмотров: 250, комментариев: 3
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 17:54
Видимо в Югре свои деньги печатают с Комаровой в анфас.

Сколько веры и лесу повалено,
Сколь изведано горя и трасс,
А на левой груди – профиль Путина,
А на правой – Наташка анфас.
Александр Наумов
Сегодня в 18:03
Я прусь в этом зоопарке. написать можно все что угодно, что Сургут станет центром всех технологий мира (уже пишут) что автомобили будут летать в хмао(один мэр уже написал)
что ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ,ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЙ.
Сергей Б
Сегодня в 18:09
Чем бы граждан не тешить, лишь бы денег не просили.
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