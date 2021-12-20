Почти 5 тысяч югорских медиков получили выплаты из-за заражения коронавирусом

Почти 5 тысяч медиков Югры, работающих в учреждениях региональной системы здравоохранения, переболели за два года коронавирусом. Четыре человека умерли. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на материалы окружного правительства, подготовленные департаментом здравоохранения региона.

«В 2020 году единовременные денежные пособия в случаях заражений работников новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), не повлекших установления инвалидности, осуществлены 2 517 работникам медицинских организаций, подведомственных департаменту (далее — работники). В 2021 году за истекший период указанные пособия выплачены 2 413 работникам, единовременные денежные пособия в случаях гибели получили члены семьи четырех работников, в случае заражения туберкулезом единовременное денежное пособие получил один работник», — говорится в документе.

Размер единовременной выплаты страховой суммы составляет пятикратную величину прожиточного минимума. В том случае, если болезнь привела к инвалидности, размер выплаты увеличивается. В случае смерти медработника деньги выплачиваются его семье - свыше 1 млн руб.