Губернатор Югры возглавила медиарейтинг по итогам ноября 2021 года

Губернатор Югры Наталья Комарова возглавила медиарейтинг среди всех глав УрФО по итогам ноября 2021 года. По данным «Медиалогии», глава региона обогнала руководителей Челябинской и Свердловской областей – они заняли второе и третье место топа соответственно.

По мнению экспертов «Медиалогии», подъем популярности Комаровой в интернете обусловлен введением режима обязательной самоизоляции для непривитых с 22 ноября по 5 декабря для некоторых муниципалитетов, ежегодным обращением к югорчанам и поездкой в Советский район.

В аутсайдерах рейтинга указали глав Ямало-Ненецкого АО и Курганской области. Губернатор Тюменской области Александр Моор занял четвертое место.