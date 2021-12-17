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​Югра вошла в число регионов-лидеров по качеству жизни

Югра заняла третье место в рейтинге качества жизни

​Югра вошла в число регионов-лидеров по качеству жизни
pixabay.com

ХМАО стал одним из лидеров рейтинга качества жизни в регионах России, подготовленного Агентством стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщила глава АСИ Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета агентства под председательством президента РФ Владимира Путина.

«В первую десятку рейтинга вошли Москва, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Белгородская область, Чувашская Республика, Севастополь, Тульская область», - сказала Светлана Чупшева

Цель рейтинга качества жизни – создать стимулы для региональных органов власти к формированию качественной среды для жизни людей. В рейтинге оцениваются 10 направлений: медицина, образование, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, государственные услуги и сервисы, социальная защита, возможности для работы и своего дела.


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Сегодня в 15:50, просмотров: 227, комментариев: 0
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