Югорчанин надеется выручить 5 млн рублей за монету времен СССР

Житель Радужного решил разбогатеть с помощью монеты «Сто лет со дня рождения Ленина». Нумизмат выставил монету на продажу на «Авито», причем оценил ее в 5 млн руб., пишет Ura.ru.

Журналисты выяснили, что монета была выпущена небольшим тиражом в конце 1970-х годов, во время подготовки к Олимпиаде в Москве 1980 года. Однако ее рыночная стоимость составляет не больше 44,5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Банк России выпустил десятирублевые монеты, посвященные нефтяникам. Тираж монеты составил миллион штук.