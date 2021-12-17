В Екатеринбурге поймали машину, из-за которой жительница ХМАО получала штрафы

Жительница Югры регулярно получала автомобильные штрафы из Екатеринбурга, где она не бывала. С претензией женщина обратилась в ГИБДД по Свердловской области.

Вычислить нарушителя помогли камеры видеонаблюдения. Югорчанка пояснила, что передвигается на черном Hyundai Cretta. При этом нарушитель катается по Екатеринбургу на машине, госномер и цвет которой совпадают с номером и цветом ее автомобиля.

Полицейские устроили екатеринбургской машине-двойнику засаду на маршруте, по которому часто ездит нарушитель. Автомобилиста задержали. Им оказался 37-летний мужчина.

«Предъявленные им документы полностью совпадали с данными автомобиля, собственницей которого является жительница Югры. Водитель, остановленный в Екатеринбурге, пояснил, что приобрел машину по сниженной цене по объявлению на одном из сайтов у неизвестного ранее ему лица», - сообщили в полиции.

Уточняется, что машину с идентичными номерами поместили на спецстоянку.