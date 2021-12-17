На выходных в Югре сильно похолодает

В выходные в Югру вернутся 30-градусные морозы. По прогнозу специалистов Ханты-Мансийского ЦГМС, в большинстве районов округа ожидаются небольшой снег и северо-восточный ветер.

В субботу, 18 декабря, температура ночью составит -17,-22 °С, при прояснениях -25,-30 °С, днем -13,-18 °С, местами -20,-25 °С. В воскресенье, 19 декабря, температура ночью -22,-27 °С, при прояснениях -30,-35 °С, по южным районам -15,-20 °С, днем -18,-23 °С, местами -25,-30 °С, по южным районам -11,-16 °С. .

По данным сервиса Gismeteo, в Сургуте температура до -30°С опустится к вечеру субботу. В воскресенье будет морозно и ясно.