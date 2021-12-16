В Югре запустят 51 зимник и 88 ледовых переправ

В зимний сезон 2021 - 2022 годов в ХМАО запустят 51 зимнюю автодорогу и 88 ледовых переправ. Все они откроются для движения до 25 декабря. Информация об этом была озвучена на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве Югры.

Всего в округе ведется работа по устройству 2228,125 км зимних автомобильных дорог межмуниципального значения. Зимники и ледовые переправы поэтапно открываются с 1 декабря.

«До ввода в эксплуатацию ледовых переправ принимаются все необходимые меры по предотвращению проезда автотранспорта по обустраиваемым ледовым переправам: установлены запрещающие дорожные знаки, искусственные заграждения, снежные валы, препятствующие движению транспортных средств», - отметили в региональном департаменте дорожного хозяйства и транспорта.