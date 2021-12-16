Бывший глава сельского поселения Горноправдинск предстанет перед судом за коррупцию

В Ханты-Мансийском районе перед судом предстанет бывший глава сельского поселения Горноправдинск. Он обвиняется в злоупотреблении и превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

По данным следствия, в 2017 году обвиняемый без проведения проверок подписал и выдал предпринимателю разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома в поселке, хотя здание не соответствовало проектной документации. Квартиры в доме приобрела администрация за счет бюджетных денег и передала жителям Горноправдинска для расселения аварийного жилья.

«Таким образом, в результате противоправных действий главы администрации района причинен ущерб на сумму почти 6 млн рублей и нарушены жилищные права граждан», - подчеркнули в окружном надзорном ведомстве.

Чиновник также обвиняется в махинациях с землей. По версии следствия, он сформировал в границах земельного участка, ранее переданного в собственность жительнице Горноправдинска, два других участка и предоставил информацию о них в администрацию района.

В дальнейшем эти участки выделили другим гражданам, которые возвели на них жилые дома. Суд признал постройки незаконными и обязал людей снести их. В результате незаконных действий чиновника причинен значительный имущественный вред потерпевшим и нарушены их права собственности.

В суд направлено уголовное дело против экс-главы Горноправдинска и заявление о взыскании с него суммы причиненного ущерба.