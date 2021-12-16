Каждый четвертый житель «тюменской матрешки» поддержал бы ограничения для непривитых

Четверть жителей Югры поддерживают введение жестких ограничения для непривитых

43% работников Югры, Ямала и Тюменской области обеспокоены высокими темпами распространения коронавируса в стране. 20% отмечают, что раньше испытывали страх из-за этого, но сейчас уже устали бояться. Еще у 34% никогда не было такого опасения, 3% считают, что ковида не существует и это заговор, поэтому им все равно. Об этом следует из общероссийского опроса, проведенного Headhunter.ru.

26% жителей «тюменской матрешки» выступили за введение жестких ограничения для непривитых, 23% приветствуют QR-коды. Одобрение таких мер выражают преимущественно врачи, банковские служащие, управленцы и работники образовательной сферы. Респонденты в возрасте поддерживают жесткие антиковидные меры чаще молодежи. Однако большинство – 69% опрошенных – все же выступают против QR-кодов.

В целом введение тех или иных жестких ограничений для непривитых поддержали бы 26% жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Обратной точки зрения придерживаются 71%.