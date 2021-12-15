Директор предприятия в ХМАО оказался в суде из-за долгов по зарплате

В Югре следователи завершили расследование уголовного дела по статье о невыплате заработной платы. Перед судом предстал гендиректор компании, специализирующейся на оказании услуг грузоперевозок. Суд назначил ему меру уголовно-правового характера, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Следствие и суд установили, с октября 2020 по август 2021 года подозреваемый не выплачивал 64 работникам заработную плату за период свыше двух месяцев, либо производил частичные выплаты в суммах ниже минимального размера оплаты труда.

«Общий размер задолженности составил более 6,3 млн руб., которые злоумышленник расходовал на выплату собственной заработной платы, в том числе переплату в размере более 1,9 млн руб., а также взаиморасчеты с контрагентами и иные нужды предприятия», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Следователи наложили арест на денежные средства, принадлежащие бизнесмену, на сумму более 5 млн руб. Также с ним провели разъяснительную беседу о тяжести уголовного преследования и возможных уголовно-правовых последствиях. Это позволило добиться возмещения потерпевшим ущерба в полном объеме.

Суд назначил виновному судебный штраф в размере 60 тыс. руб.