Наталья Комарова поручила ввести особый противопожарный режим в ХМАО на Новый год

В Югре в период с 27 декабря 2021 года по 10 января 2022 года будет действовать особый противопожарный режим. Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила департаменту гражданской защиты населения округа внести такое предложение в региональное правительство. Информация об этом была озвучена на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в правительстве ХМАО.

Всего на территории Югры в эти дни в проведении новогодних и рождественских мероприятий и запуске пиротехнических изделий будут задействованы 109 объектов. Дежурить на площадках с массовым пребыванием людей будут сотрудники МЧС, органов внутренних дел, национальной гвардии и представители органов местного самоуправления. Они также проведут рейды в магазинах, где продается пиротехническая продукция.

Участники заседания также подвели итоги пожароопасного периода 2021 года. По данным Натальи Комаровой, количество возгораний снизилось на 32% по сравнению с 2020 годом. Основной причиной возникновения лесных пожаров на территории округа, по оценке властей, стала высокая грозовая активность. Из-за этого произошло порядка 80% лесных пожаров от их общего числа.