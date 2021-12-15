За сутки в ХМАО выявлено 200 новых заболевших ковидом

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 200 новых случаев заражения коронавирусом в 19 муниципалитетах, сообщили в окружном оперативном штабе. Заболеваемость выросла в Сургуте, где за сутки выявлено сразу 48 новых заболевших (днем ранее было 34). Также 48 новых случаев заражения зафиксировано в Нижневартовске.

«На момент выявления у 158 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 40 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно», - уточнили в окружном оперштабе.

Состояние 111 госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, 87 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также за сутки в ХМАО от ковида умерли десять человек. За весь период пандемии в округе, согласно официальным данным, от инфекции скончался 1 861 человек.