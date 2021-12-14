В трех районах ХМАО открылись зимние автодороги

В Югре с 14 декабря введены в эксплуатацию еще четыре зимних автодороги и ледовые переправы. В общей сложности протяженность автозимников составила не менее 200 км, сообщили в окружном управлении автодорог.

В Октябрьском районе автозимник протяженностью 9,7 км связал 69 карьер и село Пальяново. Здесь обустроена ледовая переправа через реку Ендырь грузоподъемностью до 15 тонн.

В Ханты-Мансийском районе протяженность зимней дороги от села Тюли до поселка Выкатной составила 13,3 км.

Еще два автозимника открылись в Кондинском районе. Первый связывает пгт. Кондинское и село Болчары», его протяженность – 133,1 км. Грузоподъемность ледовой переправы через реку Конда – до 15 тонн. Второй зимник – «пгт. Междуреченский – пгт. Кондинское», «Подъезд к с. Ямки и д. Юмас» - протянулся на 101,3 км. На его территории обустроены три ледовые переправы через реку Конда грузоподъемностью до 15 тонн.

Ранее зимники и ледовые переправы открылись в четырех муниципалитетах ХМАО