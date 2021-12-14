В Нефтеюганске прокуратура помогла сироте получить квартиру

В Нефтеюганске сирота не мог добиться от чиновников положенной ему по закону квартиры. За помощью он обратился в прокуратуру. В ведомстве установили, что югорчанин в несовершеннолетнем возрасте остался без родительского попечения. Поскольку квартиры у него в собственности не было, он с 2016 года состоялся на учете в качестве нуждающегося в получении жилого помещения по договору социального найма.

Администрация Нефтеюганска, вопреки требованиям закона, оперативно не предоставила сироте жилье. Тогда прокурор обратился в суд с требованием обязать мэрию обеспечить юношу жилым помещением.

Суд требования удовлетворил. Права сироты восстановлены – ему переданы ключи от благоустроенной квартиры в Нефтеюганске.