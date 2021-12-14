Югорчанин потерял более 2 млн рублей из-за сотрудничества с мошенниками

В Югорске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. От действий аферистов пострадал 61-летний житель города. За пять дней он перевел на счета мошенников свыше 2 млн руб.

Как сообщили в УМВД по ХМАО, мужчина увидел в интернете рекламу сайта «Газпром инвестиции», в которой была указана информация о брокерской деятельности. Югорчанин позвонил на один из указанных на сайте номеров. Аферисты убедили мужчину, что он сможет получить невероятную прибыль за счет покупки акций, а в дальнейшем их перепродажи. Они также заявили, что самим процессом продажи будет заниматься личный брокер заявителя.

Югорчанину такая схема заработка понравилось, и он перевел на счета аферистов свыше 2 млн руб. личных сбережений.

«Позднее личный брокер пояснил потерпевшему, что вывод денежных средств будет возможен только, если он предоставит аферисту паспортные данные и СНИЛС. После этого заявитель понял, что попался на уловки мошенников», - сообщили в полиции.

Уточняется, что получить прибыль и вывести вложенные деньги пострадавшему так и не удалось.