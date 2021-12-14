В Нефтеюганском районе в ДТП травмы получил 5-летний ребенок

Авария с пострадавшим ребенком произошла в 11 часов утра накануне, 13 декабря, в Нефтеюганском районе. На 733 км дороги Тюмень – Ханты-Мансийск 51-водитель Kia Rio не предоставил преимущество в движении Audi A4 под управлением 34-летнего водителя.

«Водитель автомобиля AudiA4, избегая столкновения, совершил наезд на ограждение, и транспортное средство получило механические повреждения. В результате ДТП 5-летний пассажир AudiA4 с телесными повреждениями доставлен в Нефтеюганскую районную больницу», - сообщили в пресс-службе ОМВД России по Нефтеюганскому району.

Уточняется, что ребенок находился в салоне автомобиля на заднем пассажирском сиденье справа, в детском удерживающем устройстве.